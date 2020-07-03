Рост курса наличного доллара замедлился

В пятницу, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 9,0 коп и составляет 26,95 грн. Курс продажи вырос на 5,3 коп – до 27,3343 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,8 грн, максимальный - 27,09 грн. Для продажи минимальный курс – 27,2 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,40 коп и составляет 30,0343 грн. Средний курс продажи вырос на 4,7 коп и составляет 30,7333 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,35 грн, максимальный - 30,26 грн. Для продажи минимальный курс – 30,46 грн, максимальный - 31,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,292 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп и составляет 3,886 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,79 грн, максимальный – 4,0 грн.