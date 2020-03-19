Наличный курс доллара растет, курс евро снижается

В четверг, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 30,87 коп и составляет 27,4440 грн. Курс продажи вырос на 3,03 коп – до 28,6383 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 28,0 грн. Для продажи минимальный курс – 28,1 грн, максимальный - 29,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,53 коп и составляет 29,5037 грн. Средний курс продажи упал на 30,60 коп до 31,0743.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,5 грн, максимальный - 30,1 грн. Для продажи минимальный курс – 30,3 грн, максимальный - 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 17 коп и составляет 3,033 грн. Средний курс продажи упал на 10,3 коп и составляет 3,675 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,42 грн, максимальный – 4,0 грн.