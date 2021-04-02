Наличный курс доллара растет

В пятницу, 2 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,05 коп и составляет 27,74 грн. Курс продажи вырос на 5,85 коп – до 27,979 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,88 грн. Для продажи минимальный курс – 27,87 грн, максимальный – 28,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,4 коп и составляет 32,525 грн. Средний курс продажи вырос на 16,65 коп и составляет 32,9575 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,3 грн, максимальный – 32,75 грн. Для продажи минимальный курс – 32,8 грн, максимальный – 33,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,4 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,782 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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