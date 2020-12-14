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Наличный курс доллара снижается

14.12.2020, 12:13
Наличный курс доллара снижается - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 14 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,4 коп и составляет 27,8665 грн. Курс продажи упал на 7,5 коп – до 28,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28 грн, максимальный – 28,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,65 коп и составляет 33,631 грн. Средний курс продажи упал на 8,15 коп и составляет 34,1785 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 33,77 грн. Для продажи минимальный курс – 33,95 грн, максимальный – 34,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,413 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,891 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,79 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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