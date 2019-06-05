Наличный курс доллара снизился

В среду, 5 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,23 коп и составляет 26,7570 грн. Курс продажи упал на 6,03 коп – до 27,1427 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,77 коп и составляет 29,9360 грн. Средний курс продажи вырос на 4,20 коп до 30,6173. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле – за 30,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,719 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 4,200 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)