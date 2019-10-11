Наличный курс доллара снизился

В пятницу, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,77 коп и составляет 24,4213 грн. Курс продажи упал на 7,57 коп – до 24,8413 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,6 грн, минимальный курс продажи – 24,64 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,23 коп и составляет 26,7693 грн. Средний курс продажи упал на 3,00 коп до 27,3790. Продать евро дороже можно за 26,95 грн, купить дешевле – за 27,09 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,442 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,867 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,78 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)