Наличный курс доллара снизился

Во вторник, 28 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,5 коп и составляет 26,9597 грн. Курс продажи упал на 7,37 коп – до 27,3267 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,6 грн, максимальный - 27,12 грн. Для продажи минимальный курс – 27,2 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,83 коп и составляет 28,8870 грн. Средний курс продажи упал на 4,93 коп до 29,5910 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 27,6 грн, максимальный - 29,21 грн. Для продажи минимальный курс – 29,31 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,112 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,703 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.