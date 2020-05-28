Наличный курс доллара снизился

В четверг, 28 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,0 коп и составляет 26,7910 грн. Курс продажи упал на 5,13 коп – до 27,0757 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный - 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,97 коп и составляет 29,1917 грн. Средний курс продажи вырос на 5,9 коп и составляет 29,7757 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,6 грн, максимальный - 29,45 грн. Для продажи минимальный курс – 29,5 грн, максимальный - 30,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,239 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,832 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.