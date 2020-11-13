Наличный курс доллара снизился

В пятницу, 13 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,05 коп и составляет 28,0865 грн. Курс продажи упал на 5,2 коп – до 28,357 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,23 грн. Для продажи минимальный курс – 28,24 грн, максимальный – 28,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,6 коп и составляет 32,986 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 33,491 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,7 грн, максимальный – 33,15 грн. Для продажи минимальный курс – 33,3 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,317 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,768 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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