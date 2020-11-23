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Наличный курс доллара снизился

23.11.2020, 12:17
Наличный курс доллара снизился - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В понедельник, 23 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,55 коп и составляет 28,219 грн. Курс продажи упал на 3,9 коп – до 28,4945 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,32 грн. Для продажи минимальный курс – 28,38 грн, максимальный – 28,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,85 коп и составляет 33,2785 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 33,8025 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,54 грн. Для продажи минимальный курс – 33,65 грн, максимальный – 34 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,353 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,813 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина
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