Наличный курс доллара снизился

В среду, 25 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,25 коп и составляет 28,236 грн. Курс продажи упал на 1 коп – до 28,4945 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,45 коп и составляет 33,333 грн. Средний курс продажи вырос на 4,6 коп и составляет 33,845 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33 грн, максимальный – 33,6 грн. Для продажи минимальный курс – 33,75 грн, максимальный – 34 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,365 грн. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 3,821 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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