Наличный курс доллара снизился

В четверг, 3 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12,9 коп и составляет 28,246 грн. Курс продажи упал на 11,65 коп – до 28,5155 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,15 грн, максимальный – 28,32 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,2 коп и составляет 33,9075 грн. Средний курс продажи упал на 1,15 коп и составляет 34,4815 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,15 грн, максимальный – 34,2 грн. Для продажи минимальный курс – 34,3 грн, максимальный – 34,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,379 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,837 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,71 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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