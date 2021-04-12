Наличный курс доллара снизился

В понедельник, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,75 коп и составляет 27,77 грн. Курс продажи упал на 0,25 коп – до 28,0105 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,26 коп и составляет 32,8715 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 33,3165 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,55 грн, максимальный – 33,01 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный – 33,42 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,5 коп и составляет 3,367 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 3,758 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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