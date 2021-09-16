Наличный курс доллара снизился: данные по банкам

В четверг, 16 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой снизился на 1,05 коп. и составляет 26,5785 грн. Курс продажи упал на 1,3 коп. – до 26,796 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,5 грн, максимальный – 26,63 грн. Для продажи минимальный курс – 26,72 грн, максимальный – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 1,95 коп. и составляет 31,266 грн. Средний курс продажи упал на 3,65 коп. и составляет 31,634 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,2 грн, максимальный – 31,35 грн. Для продажи минимальный курс – 31,5 грн, максимальный – 31,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей подрос на 0,2 коп. и составляет 3,308 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп. и составляет 3,754 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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