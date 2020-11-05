Наличный курс доллара снова снизился

В четверг, 5 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10,15 коп и составляет 28,336 грн. Курс продажи упал также на 10,15 коп – до 28,5955 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,2 грн, максимальный – 28,46 грн. Для продажи минимальный курс – 28,5 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,55 коп и составляет 33,0455 грн. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп и составляет 33,5385 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,65 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,35 грн, максимальный – 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,748 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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