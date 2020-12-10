Наличный курс доллара снизился

В четверг, 10 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,45 коп и составляет 28,0215 грн. Курс продажи упал на 0,1 коп – до 28,307 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,08 грн. Для продажи минимальный курс – 28,2 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,75 коп и составляет 33,71 грн. Средний курс продажи упал на 7,7 коп и составляет 34,243 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,25 грн, максимальный – 33,95 грн. Для продажи минимальный курс – 34,05 грн, максимальный – 34,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,409 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,882 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,82 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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