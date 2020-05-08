Наличный курс доллара снова упал

В пятницу, 8 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,60 коп и составляет 26,7060 грн. Курс продажи упал также на 4,60 коп – до 27,0287 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный - 26,82 грн. Для продажи минимальный курс – 26,94 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,10 коп и составляет 28,6693 грн. Средний курс продажи упал на 1,77 коп до 29,2513 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,3 грн, максимальный - 28,9 грн. Для продажи минимальный курс – 28,99 грн, максимальный - 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,118 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 3,692 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,47 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.