Наличный курс доллара снова вырос

В понедельник, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,10 коп и составляет 24,1023 грн. Курс продажи вырос на 8,07 коп – до 24,4357 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,24 грн, минимальный курс продажи – 24,32 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,93 коп и составляет 26,6093 грн. Средний курс продажи упал на 0,03 коп до 27,1340. Продать евро дороже можно за 26,85 грн, купить дешевле – за 26,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,490 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,5 коп и составляет 3,962 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,87 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,88 грн.