Наличный курс доллара снова вырос

В среду, 28 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,75 коп и составляет 28,2795 грн. Курс продажи вырос на 3,5 коп – до 28,523 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,36 грн. Для продажи минимальный курс – 28,45 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,1 коп и составляет 33,0765 грн. Средний курс продажи упал на 5,45 коп и составляет 33,6205 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,33 грн, максимальный – 33,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 3,329 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,795 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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