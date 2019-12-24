Наличный курс доллара спустился ниже 23 грн

Во вторник, 24 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 9,73 коп и составляет 22,9513 грн. Курс продажи упал 4,97 коп – до 23,3060 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,2 грн, минимальный курс продажи – 23,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,77 коп и составляет 25,3453 грн. Средний курс продажи упал на 8,13 коп до 25,8743. Продать евро дороже можно за 25,7 грн, купить дешевле – за 25,64 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,324 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,1 коп и составляет 3,780 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,65 грн.