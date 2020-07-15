Наличный курс доллара упал

В среду, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,3 коп и составляет 26,9575 грн. Курс продажи упал на 1,75 коп – до 27,2375 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,87 грн, максимальный - 27,06 грн. Для продажи минимальный курс – 27,15 грн, максимальный – 27,32 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,0 коп и составляет 30,45 грн. Средний курс продажи вырос на 17,03 коп и составляет 31,0435 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,9 грн, максимальный - 30,78 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный - 31,48 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 3,382 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,882 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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