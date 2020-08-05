Наличный курс доллара упал

В среду, 5 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 7,75 коп и составляет 27,5285 грн. Курс продажи упал на 6,15 коп – до 27,8840 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,35 грн, максимальный - 27,63 грн. Для продажи минимальный курс – 27,77 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,20 коп и составляет 32,1655 грн. Средний курс продажи вырос на 0,25 коп и составляет 32,87 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный - 32,45 грн. Для продажи минимальный курс – 32,6 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 3,383 грн. Средний курс продажи упал на 1,2 коп и составляет 3,859 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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