Наличный курс доллара упал

Во вторник, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,35 коп и составляет 27,7725 грн. Курс продажи упал на 7 коп – до 28,002 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,65 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,9 грн, максимальный – 28,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,7 коп и составляет 32,576 грн. Средний курс продажи упал на 11,5 коп и составляет 32,988 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,2 грн, максимальный – 32,75 грн. Для продажи минимальный курс – 32,8 грн, максимальный – 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,405 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,797 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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