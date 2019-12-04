Наличный курс доллара упал, курс евро вырос

В среду, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,27 коп и составляет 23,8020 грн. Курс продажи упал на 0,77 коп – до 24,0703 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,87 грн, минимальный курс продажи – 23,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,33 коп и составляет 26,2357 грн. Средний курс продажи вырос на 2,27 коп до 26,6913. Продать евро дороже можно за 26,4 грн, купить дешевле – за 26,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 3,374 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,5 коп и составляет 3,815 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)