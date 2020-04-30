Наличный курс доллара в банках падает

В четверг, 30 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,50 коп и составляет 26,8573 грн. Курс продажи упал на 2,93 коп – до 27,2080 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,0 грн. Для продажи минимальный курс – 27,08 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,77 коп и составляет 28,8900 грн. Средний курс продажи упал на 5,23 коп до 29,5107 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,15 грн, максимальный - 29,15 грн. Для продажи минимальный курс – 29,3 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,134 грн. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп и составляет 3,733 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,53 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.