Наличный доллар в банках подорожал

В четверг, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,8 коп и составляет 26,5633 грн. Курс продажи вырос на 6,53 коп – до 26,8150 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,73 грн, максимальный – 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,8 коп и составляет 29,6533 грн. Средний курс продажи упал на 3,27 коп и составляет 30,2013 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,2 грн, максимальный - 29,8 грн. Для продажи минимальный курс – 30,0 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,288 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,881 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,77 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4,0 грн.