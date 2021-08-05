Наличный курс доллара в банках растет

В четверг, 5 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,6 коп и составляет 26,8665 грн. Курс продажи вырос на 5,8 коп – до 27,082 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,78 грн, максимальный – 26,92 грн. Для продажи минимальный курс – 26,99 грн, максимальный – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,5 коп и составляет 31,697 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 32,074 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,45 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,327 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет – 3,768 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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