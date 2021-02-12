Наличный курс доллара в банках снизился

В пятницу, 12 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8,15 коп и составляет 27,694 грн. Курс продажи упал на 10,3 коп – до 27,9545 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный – 27,84 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,08 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,65 коп и составляет 33,416 грн. Средний курс продажи упал на 14,2 коп и составляет 33,886 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,2 грн, максимальный – 33,6 грн. Для продажи минимальный курс – 33,74 грн, максимальный – 34 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 3,42 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,857 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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