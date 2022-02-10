Наличный курс доллара в банках снизился

В четверг, 10 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,4 коп. и составляет 27,795 грн. Курс продажи упал на 6,8 коп. и составляет 28,0565 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,85 грн. Для продажи минимальный курс – 27,97 грн, максимальный – 28,22 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,25 коп. и составляет 31,684 грн. Средний курс продажи упал на 5,65 коп. и составляет 32,0935 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный – 31,85 грн. Для продажи минимальный курс – 31,95 грн, максимальный – 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,4 коп. и составляет 3,327 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,798 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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