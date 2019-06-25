Наличный курс доллара вновь опустился

Во вторник, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,53 коп и составляет 26,0150 грн. Курс продажи упал на 2,80 коп – до 26,3293 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи – 26,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,43 коп и составляет 29,4420 грн. Средний курс продажи вырос на 2,30 коп до 29,9830. Продать евро дороже можно за 29,6 грн, купить дешевле – за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,705 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,185 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,09 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)