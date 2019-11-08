Наличный курс доллара вновь опустился

В пятницу, 8 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,70 коп и составляет 24,3507 грн. Курс продажи упал на 8,10 коп – до 24,6703 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,45 грн, минимальный курс продажи – 24,52 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,77 коп и составляет 26,8193 грн. Средний курс продажи упал на 14,90 коп до 27,3383. Продать евро дороже можно за 27,05 грн, купить дешевле – за 27,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,474 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,908 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)