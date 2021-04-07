Наличный курс доллара продолжил снижение

В среду, 7 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,35 коп и составляет 27,6835 грн. Курс продажи упал на 2,5 коп – до 27,924 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,55 грн, максимальный – 27,8 грн. Для продажи минимальный курс – 27,88 грн, максимальный – 28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,25 коп и составляет 32,673 грн. Средний курс продажи вырос на 9,65 коп и составляет 33,1065 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,35 грн, максимальный – 32,95 грн. Для продажи минимальный курс – 32,99 грн, максимальный – 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,375 грн. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 3,762 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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