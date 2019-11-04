Наличный курс доллара вырос

В понедельник, 4 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5,84 коп и составляет 24,6387 грн. Курс продажи вырос на 6,65 коп – до 24,9655 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,75 грн, минимальный курс продажи – 24,81 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,25 коп и составляет 27,3345 грн. Средний курс продажи вырос на 6,20 коп до 27,8910. Продать евро дороже можно за 27,55 грн, купить дешевле – за 27,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,498 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,934 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)