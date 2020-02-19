Наличный курс доллара вырос

В среду, 19 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,13 коп и составляет 24,3127 грн. Курс продажи вырос на 6,83 коп – до 24,5817 грн. Максимальный курс покупки составил 24,43 грн, минимальный курс продажи – 24,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,73 коп и составляет 26,1990 грн. Средний курс продажи упал на 1,23 коп до 26,6337. Продать евро дороже можно за 26,4 грн, купить дешевле – за 26,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,456 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи остался прежним и составляет 3,890 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.