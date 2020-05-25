Наличный курс доллара вырос

В понедельник, 25 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9,20 коп и составляет 26,7150 грн. Курс продажи вырос на 8,97 коп – до 27,0227 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,51 грн, максимальный - 26,82 грн. Для продажи минимальный курс – 26,92 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,87 коп и составляет 28,8633 грн. Средний курс продажи упал на 4,27 коп и составляет 29,4413 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,4 грн, максимальный - 29,13 грн. Для продажи минимальный курс – 29,29 грн, максимальный - 29,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,206 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,791 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,68 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.