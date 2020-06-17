Наличный курс доллара вырос

В среду, 17 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,23 коп и составляет 26,6333 грн. Курс продажи вырос на 2,93 коп – до 26,8943 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,7 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп и составляет 29,7437 грн. Средний курс продажи упал на 6,8 коп и составляет 30,3280 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,25 грн, максимальный - 30,0 грн. Для продажи минимальный курс – 30,1 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,291 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,878 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.