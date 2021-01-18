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Наличный курс доллара вырос

18.01.2021, 12:12
Наличный курс доллара вырос - Фото
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com

В понедельник, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 1,65 коп и составляет 28,0225 грн. Курс продажи вырос на 0,75 коп – до 28,3285 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,55 коп и составляет 33,724 грн. Средний курс продажи упал на 3,2 коп и составляет 34,268 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,55 грн, максимальный – 34  рн. Для продажи минимальный курс – 34,06 грн, максимальный – 34,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,417 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,894 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,83 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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