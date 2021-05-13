Наличный курс доллара вырос

В четверг, 13 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,3 коп и составляет 27,517 грн. Курс продажи вырос на 0,2 коп – до 27,734 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,35 грн, максимальный – 27,6 грн. Для продажи минимальный курс – 27,68 грн, максимальный – 27,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,85 коп и составляет 33,1115 грн. Средний курс продажи упал на 12,1 коп и составляет 33,5645 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,9 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп и составляет 3,308 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,811 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,92 грн.

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Анна Ишутина

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