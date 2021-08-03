Наличный курс доллара вырос

Во вторник, 3 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,9 коп и составляет 26,7845 грн. Курс продажи вырос на 3,4 коп – до 26,9955 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,92 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,3 коп и составляет 31,688 грн. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп и составляет 32,0555 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,85 грн. Для продажи минимальный курс – 31,94 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,329 грн. Средний курс продажи вырос также на 1,3 коп и составляет – 3,765 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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