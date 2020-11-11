Наличный курс доллара вырос, а курс евро упал

В среду, 11 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,4 коп и составляет 28,0925 грн. Курс продажи вырос на 3,35 коп – до 28,365 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,29 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,1 коп и составляет 33,0045 грн. Средний курс продажи упал на 2,85 коп и составляет 33,523 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,75 грн, максимальный – 33,15 грн. Для продажи минимальный курс – 33,32 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 3,331 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,778 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,64 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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