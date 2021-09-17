Наличный курс доллара вырос: данные по банкам

В пятницу, 17 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом подрос на 3,25 коп. и составляет 26,611 грн. Курс продажи вырос на 3,3 коп. – до 26,829 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 26,5 грн, максимальный – 26,7 грн. Для продажи минимальный курс – 26,77 грн, максимальный – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп. и составляет 31,211 грн. Средний курс продажи снизился на 4,45 коп. и составляет 31,5895 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,0 грн, максимальный – 31,32 грн. Для продажи минимальный курс – 31,45 грн, максимальный – 31,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп. и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,754 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Александра Шмыкова

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