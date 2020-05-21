Наличный курс доллара вырос

В четверг, 21 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16,23 коп и составляет 26,6257 грн. Курс продажи вырос на 18,83 коп – до 26,9470 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,45 грн, максимальный - 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,75 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,7 коп и составляет 28,8907 грн. Средний курс продажи вырос на 27,37 коп до 29,4840 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,35 грн, максимальный - 29,15 грн. Для продажи минимальный курс – 29,25 грн, максимальный - 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,7 коп и составляет 3,183 грн. Средний курс продажи вырос на 6,0 коп и составляет 3,779 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.