Наличный курс: евро дешевеет быстрее

В понедельник, 19 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,10 коп и составляет 25,0707 грн. Курс продажи упал на 0,07 коп – до 25,4030 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,16 грн, минимальный курс продажи – 25,23 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,87 коп и составляет 27,7203 грн. Средний курс продажи упал на 6,57 коп до 28,2783. Продать евро дороже можно за 27,94 грн, купить дешевле – за 28,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,503 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп и составляет 3,950 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)