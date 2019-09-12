Наличный курс: евро дешевеет быстрее доллара

В четверг, 12 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,97 коп и составляет 24,7590 грн. Курс продажи упал на 6,23 коп – до 25,0743 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,85 грн, минимальный курс продажи – 24,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,23 коп и составляет 27,1653 грн. Средний курс продажи упал на 12,87 коп до 27,6787. Продать евро дороже можно за 27,3 грн, купить дешевле – за 27,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 3,435 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп и составляет 3,877 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,73 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,77 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)