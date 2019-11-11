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Наличный курс: евро дешевеет, доллар дорожает

Наличный курс: евро дешевеет, доллар дорожает
11.11.2019, 12:19

Наличные курсы валют на 11.11.2019

В понедельник, 11 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,40 коп и составляет 24,3647 грн. Курс продажи вырос на 1,10 коп – до 24,6813 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,45 грн, минимальный курс продажи – 24,56 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,60 коп и составляет 26,7833 грн. Средний курс продажи упал на 3,83 коп до 27,3000. Продать евро дороже можно за 27,0 грн, купить дешевле – за 27,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,470 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 3,903 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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