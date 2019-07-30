Наличный курс: евро и доллар обвалились

Во вторник, 30 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 23 коп и составляет 24,9747 грн. Курс продажи упал на 23 коп – до 25,2519 грн. Максимальный курс покупки составил 25 грн, минимальный курс продажи – 25,27 грн.

Средний курс покупки евро упал на 25 коп и составляет 27,7331 грн. Средний курс продажи упал на 23 коп до 28,2297. Продать евро дороже можно за 28,8 грн, купить дешевле – за 28,28,2215 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6 коп и составляет 3,6491 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,5 коп - до 4,0313 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,03 грн.