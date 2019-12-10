Наличный курс евро опустился

Во вторник, 10 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,63 коп и составляет 23,5527 грн. Курс продажи упал на 0,93 коп – до 23,8457 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,65 грн, минимальный курс продажи – 23,7 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,87 коп и составляет 25,9577 грн. Средний курс продажи упал на 2,27 коп до 26,4353. Продать евро дороже можно за 26,15 грн, купить дешевле – за 26,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,350 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,801 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)