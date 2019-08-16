Наличный курс: евро падает быстрее доллара

В пятницу, 16 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 12,0 коп и составляет 25,0697 грн. Курс продажи упал на 11,17 коп – до 25,4037 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 25,3 грн, минимальный курс продажи – 25,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 21,47 коп и составляет 27,7890 грн. Средний курс продажи упал на 19,0 коп до 28,3440. Продать евро дороже можно за 28,0 грн, купить дешевле – за 28,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,0 коп и составляет 3,502 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп и составляет 3,964 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)