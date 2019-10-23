Наличный курс: евро подешевел

В среду, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,93 коп и составляет 24,7250 грн. Курс продажи упал на 2,07 коп – до 25,0387 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,86 грн, минимальный курс продажи – 24,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,50 коп и составляет 27,3513 грн. Средний курс продажи упал на 8,70 коп до 27,8940. Продать евро дороже можно за 27,75 грн, купить дешевле – за 27,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,507 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 3,935 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,83 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)