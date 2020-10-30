Наличный курс евро продолжает снижаться

В пятницу, 30 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,2 коп и составляет 28,327 грн. Курс продажи вырос на 1,15 коп – до 28,5755 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,15 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,5 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,4 коп и составляет 32,92 грн. Средний курс продажи упал на 11,65 коп и составляет 33,4715 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,6 грн, максимальный – 33,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33,25 грн, максимальный – 33,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет 3,757 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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